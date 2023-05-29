Erman Toroğlu Süper Lig’de şike yapan takımları açıkladı

Futbol Plus ekranlarına konuk olan Erman Toroğlu Türkiye’de şikenin içinde olmadığı çok az sezon oynandığını söyledi.

Toroğlu, kariyerinin son yıllarında da tehditler nedeniyle silahla maça gittiğini de yıllar sonra açıkladı.

İŞTE TOROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Şike olmayan seneler az oldu.

Bütün takımlar bulaştı

Buna Ankaragücü de dahil.

Hepsi dahil. Bıraksınlar. Oradaki bir lafı Aykut Kocaman doğru söyledi. "Bize radar niye tutuldu" dedi.

Oradaki işi bilemem tabii.

Onu Fettullah grubu mu tuttu?

Biliyorsun Aziz Yıldırım’la yurt dışına giden savcı halı sahada top oynuyorlardı.

Münasebetleri çok iyiydi.

Bunlar kendileri bilirler.

Zaten bu işlerde kayıtlar falan hep var.



