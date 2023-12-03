Erman Toroğlu'dan Pendik Galatasaray maçı yorumu: 2 penaltıyı da yemişler

Erman Toroğlu, Pendikspor-Galatasaray maçında 2 penaltının verilmediğini ileri sürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'dan Pendik Galatasaray maçı yorumu: 2 penaltıyı da yemişler

Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 69. dakikada Bakambu ile 82. dakikada Ziyech attı.

Karşılaşmada tartışmalı pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, 2 penaltının verilmediğini iddia etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Halil Akbunar'ın şutunu Victor Nelsson ceza sahası dışında önlemişti. Bu pozisyonda Pendiksporlu oyuncular el kararı bekledi.

Toroğlu şunları söyledi:

- (Erencan Yardımcı-Kazımcan Karataş mücadelesi. Erencan Yardımcı yerde kaldı)
Kazımcan'ın ilk müdahalesi net dışarıda. Ama ikinci kez müdahale ediyor, o müdahale de penaltı. VAR nerede? Pendikspor'a penaltı vermesi gerekiyordu.VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu vardı. Burada uyarması gerekiyor. Gördüğünüzü vereceksiniz. VAR burada sakat oğlu sakat. VAR'ın diz bağları çözülmüş.

- (Bakambu-Vukovic mücadelesi) Burada net penaltı var. Pendikspor'un 2 penaltısını da yemişler.

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