Erman Toroğlu'dan Pendik Galatasaray maçı yorumu: 2 penaltıyı da yemişler

Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 69. dakikada Bakambu ile 82. dakikada Ziyech attı.

Karşılaşmada tartışmalı pozisyonları değerlendiren Erman Toroğlu, 2 penaltının verilmediğini iddia etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Halil Akbunar'ın şutunu Victor Nelsson ceza sahası dışında önlemişti. Bu pozisyonda Pendiksporlu oyuncular el kararı bekledi.

Toroğlu şunları söyledi:

- (Erencan Yardımcı-Kazımcan Karataş mücadelesi. Erencan Yardımcı yerde kaldı)

Kazımcan'ın ilk müdahalesi net dışarıda. Ama ikinci kez müdahale ediyor, o müdahale de penaltı. VAR nerede? Pendikspor'a penaltı vermesi gerekiyordu.VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu vardı. Burada uyarması gerekiyor. Gördüğünüzü vereceksiniz. VAR burada sakat oğlu sakat. VAR'ın diz bağları çözülmüş.

- (Bakambu-Vukovic mücadelesi) Burada net penaltı var. Pendikspor'un 2 penaltısını da yemişler.