Erman Toroğlu'ndan Pendikspor'a çok ağır sözler

Beşiktaş Pendikspor maçının devre arasında Erman Toroğlu'ndan Pendikspor'a ağır eleştiri geldi.

Erman Toroğlu'ndan Pendikspor'a çok ağır sözler

Erman Toroğlu A Spor'da devre arasında Pendikspor'un çok zayıf bir takım olduğunu dile getirdi.

İşte Toroğlu'nun sözleri:

Türkiye Süper Lig'de "Süper" ismini kaldırın veya takım sayısını düşürün. Pendikspor gibi takımlarla olmayacak. Bu nedir abi ya? Bakma sen. Beşiktaş gaza basmıyor. Beşiktaş gaza bassa 5 yapar. Yoğun maç trafiği öncesi Beşiktaş gaza basmıyor.

Ben mecbur muyum bütün sezon bu Pendikspor'u izlemeye?

BEŞİKTAŞLILARI KIZDIRACAK SÖZLER

Programın devamında ise Beşiktaş taraftarını kızdıracak bir diyalog yaşandı.

Erman Toroğlu: Şimdi Pendikspor ikinci yarı çıkıp 3 atar falan.

Ender Bilgin: Keşke.

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