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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 35 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz ile evlenmişti. Yavuz'un paylaştığı bir fotoğraf ise hayran bıraktı.

Galeri Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 09:56
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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Hakemlik kariyerinin ardından spor yorumculuğuna adım atan Erman Toroğlu şu sıralar aktif olarak yorumculuk yapıyor.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Toroğlu 2022 yılının başında aldığı sürpriz bir kararla, avukat Ezgi Yavuz ile evlenmişti.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Çift, evlendikten sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Evliliklerinin mutlu şekilde devam ettiğini belirten Toroğlu çifti, çocuk sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ise sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Yavuz'un dekolteli elbisesiyle paylaştığı poz ise takipçilerinden tam not aldı.

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

İşte Ezgi Yavuz'un o fotoğrafı...

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

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Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

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