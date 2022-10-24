Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi yeni bir fotoğrafını paylaştı

Hakemlik kariyerinin ardından spor yorumculuğuna adım atan Erman Toroğlu şu sıralar aktif olarak yorumculuk yapıyor.
Toroğlu 2022 yılının başında aldığı sürpriz bir kararla, avukat Ezgi Yavuz ile evlenmişti.
Çift, evlendikten sonra ilk kez geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Evliliklerinin mutlu şekilde devam ettiğini belirten Toroğlu çifti, çocuk sorularını ise yanıtsız bıraktı.
Erman Toroğlu'nun 35 yaş küçük eşi Ezgi Yavuz ise sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.
Yavuz'un dekolteli elbisesiyle paylaştığı poz ise takipçilerinden tam not aldı.
İşte Ezgi Yavuz'un o fotoğrafı...