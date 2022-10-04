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Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ın yeni görevini açıkladı: Aylık kazancı çok konuşulacak…

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, sezon başında aktif kariyerini sonlandıran Cüneyt Çakır'ın yeni görevini ve aylık kazancını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 03:31
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Aylık kazancı çok konuşulacak… Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ın yeni görevini açıkladı

Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ın yeni görevini açıkladı: Aylık kazancı çok konuşulacak…
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Sezon başında aktif kariyerini sonlandıran FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın yeni görevi belli oldu.

Çakır gibi eski bir hakem olan ve son yıllarda spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, Çakır’ın artık hakem eğitmenliği yapacağını açıkladı.

A Spor’daki programında konuşan Erman Toroğlu, konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Cüneyt Çakır ile hakem eğitmenliği için aylık 100 bin TL karşılığında yeni sözleşme yapıldı. Her hafta maça gidecek. Onun için de 10 bin TL verilecek. Versinler. Peki bunu niye açıklamıyorsunuz? Niye gizli kapaklı yapıyorsunuz?"

ÇAKIR HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çakır’ın hakem eğitmenliği yapmak istediği için görevi bıraktığını duyurmuştu.

Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacan'dan sonra ikinci Türk hakemi olmuştu.

Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona-Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakemdi.

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