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Erman Toroğlu: Giresunspor'un Beşiktaş'a attığı gol ofsayt değil

Ünlü hakem hocası Erman Toroğlu, Giresunspor'un Beşiktaş'a attığı ancak VAR'dan ofsayt nedeniyle geçersiz sayılan golle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 23:28
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Erman Toroğlu: VAR çizgisini çekenin gözlerinden öperim

Erman Toroğlu: Giresunspor'un Beşiktaş'a attığı gol ofsayt değil
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Ünlü hakem hocası Erman Toroğlu, Giresunspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı iki pozisyonla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Toroğlu'nun A Spor'daki programda yaptığı yorumlar şöyle:

15. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen gol ve penaltı kararı:

''Bir gol oluyor. Niye penaltı veriyorsun? Golün avantajı olmaz. Buradaki olay farklı. Eğer hakem penaltı verseydi Weghorst'un pozisyonu nedeniyle iptal etmesi lazımdı. Eğri gemi doğru sefer olmuş. Sonunda penaltı bence doğru karar. Burada bakmaya kalksak 5 tane pozisyon var. Bu pozisyonda hakeme bir şey diyemeyiz.''

90+1. dakikada Giresunspor'un geçersiz sayılan golü:

''Ofsaytta olduğu iddia edilen Giresunsporlu futbolcu elini kaldırarak topu istiyor. Pozisyon bu. Orta yapan topa vurduğu an. Çizgiye bakmak lazım. Genel açıdan baktığın zaman pozisyon ofsayt değil. Kolu önde olsa da. Kollar ofsayttan sayılmıyor. Getirelim çizgiyi. (VAR çizgisi). Bu ofsayt değil. Hocam bu gol. Çizginin çekildiği yer doğru mu? Böyle bir çizgiyi bana birisi anlatsın. Bugün bu takım yarın başka takım. Bu çizgiyi kim çektiyse onun gözlerinden öperim.'' 

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Ata Türkmen
8.10.2022 23:51
Maalesef Giresunsporun bir puanı çalındı. VAR olmayın inşallah gaspçılar. Erman Hoca diyorsa tartışmasız doğrudur.  
 
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