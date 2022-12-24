Erman Toroğlu'ndan Crespo'nun kırmızı kartıyla ilgili flaş sözler

Toroğlu, A Spor'daki programda Crespo'nun ilk yarının uzatma anlarında gördüğü ilk sarı kartı için doğru yorumunu yaparken, ikinci sarı ve kırmızı kart için de şunları söyledi:

"Yapma bunu. Bunu alma. Pozisyon nerede? Kaleye uzak. Bu sarıyı nasıl alıyorsun? Daha 3'te 1 oyun var. Burda sarı alma. Kafa olarak hazır değil demek ki. Crespo'nun atılacağını devre arasında görüyoruz. Jesus görmüyor mu? Nasıl görmüyor? Kırmızı kart doğru."