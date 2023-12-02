Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Sınırın açılması için Türkiye’den olumlu sinyaller bekliyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nın geçişlere hazır olduğunu, bu konuda Türkiye’den olumlu sinyallerin beklendiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Sınırın açılması için Türkiye’den olumlu sinyaller bekliyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Margara Sınır Kapısı’nda çalışmaların tamamlandığı, kapının geçişlere hazır olduğu bildirildi. Açıklamada, “Margara Sınır Kapısı faaliyete hazır ve Ermeni tarafı Türkiye'den sınırın diplomatik pasaportlu kişiler de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda olumlu sinyaller bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vaan Kostanyan geçtiğimiz günlerde, Türkiye sınırını açabileceklerini açıklarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, özel temsilciler ile gerçekleşen Türkiye - Ermenistan ilişkileri normalleşme görüşmelerinde üzerinde varılan anlaşmaların uygulanmasını umduğunu söylemişti.

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