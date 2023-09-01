Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni silahlı birliklerinin Basarkeçer ilinin Zod yerleşim birimi güzergahında bulunan mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak kasıtlı şekilde provokasyonda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Memmed Tağıyev isimli bir Azerbaycan askerinin yaralandığı ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ermeni tarafının ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, Azerbaycan ordusuna bağlı birimler tarafından provokasyona gerekli yanıtın verildiği ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu Dünya
İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
Araçtan inen kaçak göçmenlerin ardı arkası kesilmedi Güncel
Araçtan inen kaçak göçmenlerin ardı arkası kesilmedi
Ali Koç Altay Bayındır'ın yaptığı fedakarlığı anlattı. Meğer transferin perde arkası çok farklıymış Spor
Ali Koç Altay Bayındır'ın yaptığı fedakarlığı anlattı. Meğer transferin perde arkası çok farklıymış
Kamyon buldozerle devrildi Güncel
Kamyon buldozerle devrildi
Moody’s Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı Ekonomi
Moody’s Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Rahman suresi nasıl okunur? Rahman suresinin anlamı ve fazileti nedir? Keşfet
Rahman suresi nasıl okunur? Rahman suresinin anlamı ve fazileti nedir?
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu Spor
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu