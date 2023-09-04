NATO’dan Ermenistan’a ittifak çağrısı

NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Gunther Fehlinger, Ermenistan'ı NATO'ya katılmaya çağırdı. Fehlinger, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslendi.

Paşinyan'a Ermenistan'ın NATO'ya üyeliği için çağrıda bulunan Gunther Fehlinger Fehlinger, ABD Başkanı Joe Biden'ı da gönderisine etiketleyerek, "Ermenistan'ı koru" ifadelerini kullandı.

Fehlinger'ın profilinde birçok kez Ermenistan'ı NATO'ya üye olmaya çağırdığı görülüyor. Bir paylaşımında Fehlinger, "Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya katılın. Rusya'yı Kafkasya'dan atalım" derken, bir diğer paylaşımında ise Biden'ın Ermenistan'ın üyeliğini destekleyeceğini iddia ediyor.