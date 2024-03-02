Erol Bulut dolar gibi yükseldi

İngiltere Championship’in 35. Haftasında Cardiff City deplasmanda Bristol City ile karşı karşıya geldi.

Ashton Gate Stadyumu’nda oynanan mücadelede Cardiff City ev sahibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. Dakikada Perry NG kaydetti

Bu sonuç ile birlikte üst üste 2. Galibiyetini elde eden Erol Bulut’un öğrencileri 47 puana ulaşarak 15. sıradan 11. Sıraya yükseldi

Cardiff City teknik direktörü Erol Bulut galibiyetin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Cardiff City 36. Haftada ise 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Ipswich ile kozlarını paylaşacak.