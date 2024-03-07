Erol Bulut kabusu yaşattı

İngiltere Championship'te ayın teknik direktör adayları listesine girerek büyük bir başarı yakalayan Erol Bulut rakibi Huddersfield'i küme düşme hattına itti.

Cardiff City Stadium'da oynanan maçı Bulut'un öğrencileri 1-0 kazandı.

Cardiff'e gallibiyet gol 30. dakikada Famara Diedhiou'dan geldi.

Erol Bulut'un takımı ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Cardiff, puanını 50'ye çıkardı. Huddersfield ise 38 puanda kaldı.

EROL BULUT'TAN KORKUYORDU

Huddersfield'te Şubat ortasında görevi devralan Andre Bretenreiter, göreve geldiğinden bu yana, evinde hak ettiği 1-1'lik beraberlikle Leeds United'ı takip ederek yükselerek herkesin dikkatini çekmişti.

Huddersfield yeni hocası Andre Bretenreiter, maç öncesi Cardiff'i "özgüven" dolu, "teknik" bir takım olarak övmüştü.

Başarılı teknik adam görevdeki ilk birkaç haftasından sonra Erol Bulut'la ilgili olarak kendi tarafında benzerlikler gördüğünü söylemişti.

Alman çalıştırıcı, Erol Bulut'un özellikle duran toplarla takımına nasıl tehlikeli bir silah yarattığını da sözlerine eklemişti.

Huddersfield'in hocası maç öncesi son olarak "Duran her parça önemli, Cardiff'ten gelen tehdidin farkındayız, uyanık olmalıyız ve işimize bakmalıyız" diyerek Erol Bulut'un öğrencilerinden çekindiklerini ifade etmişti.