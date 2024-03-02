Galatasaray 2 farkla kazandı. Sonunda hasret bitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Galatasaray Ekmas, Türk Telekom’u deplasmanda 92-90 mağlup etti.

Türk Telekom, maça 15-0’lık bir seriyle başlayarak mücadelenin ilk 5 dakikasını 19-5 önde bitirdi. Türk Telekom, etkili oyununa devam ederek ilk periyodu 30-21 önde kapattı.

Galatasaray Ekmas, ikinci periyodun başında daha iyi oynamaya başladı ve 12. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) düşürdü. Kalan dakikalarda iki takım da sayı üretirken, son dakikaları daha başarılı oynayan Galatasaray Ekmas, devreye 51-49 önde girdi.

Galatasaray Ekmas, üçüncü periyoda 7 sayılık (51-58) bir seriyle girdi. Türk Telekom, 7 sayıyla cevap vererek mücadelenin 25. dakikasını 58-58 beraberlikle tamamladı. Bu dakikadan sonra dış şutlarda daha etkili olan konuk takım, 28. dakikada 66-59 öne geçti ve üçüncü periyodu 70-65 önde bitirdi.

Son periyoda iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Konuk takım, mücadelenin 35. dakikasını 81-78 önde geçti. İki takım da son dakikaya kadar hücumda başarılı oldu. Çekişmeli geçen maçı Galatasaray Ekmas, 92-90 kazandı.

Türk Telekom: 90 - Galatasaray Ekmas: 92

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 10, Wallace 27, Palmer 15, Yiğitcan Saybir 21, Enoch 11, Brown, Okben Ulubay 6, Jones

Galatasaray Ekmas: Bost 5, Prepelic 23, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 6, Mccormack 21, Karahan Tuan Efeoğlu 4, İsmet Akpınar 5, Halilovic 2, Yeboah 17, Buğrahan Tuncer 7

1. Periyot: 30-21

Devre: 49-51

3. Periyot: 65-70

5 faulle oyundan çıkan: 33.20 Jones (Türk Telekom)