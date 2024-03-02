İslam Memiş'ten gram altında bir iyi bir kötü haber

Altın ve para piyasalarının önemli ismi İslam Memiş'ten gram altın için 3 kademeli uyarı geldi. İslam Memiş, yatırımlarını gram altın tarafında yapmak isteyenleri uyarırken elinde altını bulunanlar için güzel bir haber verdi.

Altın açıklamalarına ons altın üzerinden başlayan İslam Memiş 2050 dolar seviyesinde bulunan ons altında bu haftaya ilişkin düşüş öngörüsü olduğunu söyledi. Ons altında orta vadede 1950-2050 doları takip edeceğini söyleyen İslam Memiş "Ons altın 2050'nin üzerini kırıp 2065'i test edecek mi? Tekrar kar satışı gelecek mi? Benim öngörüm üzerine tutunabilirse yukarıda 2068 dolar var. Ancak 2050 üzerinde haftalık kapanışlar yapması, bugünü 2050 üzerinde tamamlayamazsa tekrar 2030 dolar seviyesi çalışır." diye konuştu.

FED'den gelen açıklamaların şahin tonda olduğunu hatırlatan İslam Memiş buradaki söylemlerin piyasayı yönlendirmeye yönelik olduğunu belirterek "Burada 2070 atakları gerçekleşmesi lazım ki 2150 dolar öngörümüz gerçekleşsin. Bizim 2 aylık süreçte içinde takip edeceğimiz bant aralığı 1950-2050 olacak. 2000 altındaki rakamlar bedava demek, güzel fırsatlar." diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN UYARISI

İslam Memiş gram altına ilişkin "Gram altın TL fiyatı 2065 lirada resmi kur tarafında. Yine serbest piyasalarda yeni bir rekor tazeledi. Fiziki altın tarafında. Gram altın TL 2132 lira. Gram altın TL 2128'i test etmişti, burada ons kaynaklı geri çekilme beklediğimi ifade ettim. 2113'e kadar geriledi, buradan tekrar hızlı atakla rekor kırdı. Mart ayı sonuna kadar 2150 lira beklentimiz var, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonu 3000 lira, burada hiç bozulma yok" diye konuştu.

3 KADEMELİ REKOR BEKLENTİSİ

Gram altında yukarı yönlü trendin süreceğini vurgulayan İslam Memiş, gram altında zirve beklentisini de "2150 kırılırsa 2170 liraya bakacağız, bu da kırılınca 2200 lira direncine bakacağız" sözleri ile açıkladı.

GRAM ALMAYA NİYETLENENLERE KÖTÜ HABER: BENCE ARTIK ALIM FIRSATI VERMEZ

İslam Memiş, henüz gram altın yatırımını yapmayanlara da kötü haberi verdi. İslam Memiş "Hiç alım fırsatı vermez mi gram altın diye soruluyor, bence vermez. Her fırsat bir alım fırsatıdır. Bugün 2132'yi telafuz ediyoruz, 2500-2700'ü görünce, aslında bu fiyatların ucuz olduğunu görmüş olacağız." dedi. İslam Memiş elinde altın bulunduran yatırımcıya ise beklemelerini öğüt verdi. İslam Memiş yatırımcıya eğer nakit ihtiyaçları yoksa altınlarına dokunmamalarını söyledi.

GÜMÜŞ FİYATLARI AŞAĞI YÖNLÜ

Gümüşün ons fiyatının 22.71 dolarda olduğunu söyleyen İslam Memiş "Gram tarafında da 22.81 lira var. 22-22, 24-24 devam ediyor. Gram ve ons gümüş." diyerek elinde gümüşü bulunanların yine bulundurmaları gerektiğini, gömüşün değerinden oldukça aşağıda gittiğini söyledi.