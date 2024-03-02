Emre Belözoğlu: Fenerbahçe 2 maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi

Kaynak: Haber Global
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe 2 maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda 3-0 yendikleri Fenerbahçe maçından sonra sarı lacivertli taraftarların kendisine ettiği küfürlerle ilgili açıklama yaptı.

Belözoğlu, şunları söyledi:

"BEN FENERBAHÇELİYİM"

"Hayatımda 150 yıl yaşasam, asla başıma gelmez diyeceğim bir şey oldu. Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim. İnsanı en sevdikleri vurabiliyormuş. Benim annem babam Fenerbahçeli. Ve onlara küfür edildi. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Sesimi bile çıkarmadım. Fenerbahçe aleyhine tek satır cümlem yok.

"FENERBAHÇE 6 GOL YEDİ"

3 Temmuz'u yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı. Hepsinde dimdik ayakta durduk Fenerbahçe için. Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. İkinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem."

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