Erol Bulut Fenerbahçe’yi neden şampiyon yapamadığını açıkladı

Cardiff City’nin başına geçen Erol Bulut, Fenerbahçe hakkında konuştu. Bulut, sarı-lacivertli takımda neden başarılı olamadığını anlattı.

Erol Bulut Fenerbahçe’yi neden şampiyon yapamadığını açıkladı

Championship ekiplerinden Cardiff City’e imza atan Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “Fenerbahçe'de futbolculuk ve teknik adamlık nasıl şeyler” diye sorması üzerine deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ve Türkiye Ligi hakkında açıklamalarda bulundu.

“BÜYÜK BİR BASKI VAR”
"Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Onlarla 1995-96 sezonunda şampiyonluk kazandım. Onlara hocalık yaptım ve bu kolay değil. Çünkü son sekiz yıldır şampiyon olamadıkları için oyuncular üzerinde büyük bir baskı var”

“HATALAR YAPTIK”
"Taraftarlar şampiyonluk istiyor. Benim zamanımda ve diğer zamanlarda da hatalar yaptık. Belki kulüp içinde bir şeyleri değiştirmeleri ve bazı detayları değiştirmeleri gerekiyor"

"KOLAY BİR LİG DEĞİL"
"Taraftarlar Türkiye ligini takip etmiyor olabilir. Türkiye Süper Ligi hakkında biraz bir şeyler söyleyebilirim. Kolay bir lig değil. Türkiye liginde birçok yabancı antrenörümüz oldu. Türkiye'nin dışına çıkmaya çalışmalıyız, kalitenize inanmalısınız ki bu adımı atabilelim. Ben şimdi bu adımı attım ve umarım iyi bir karar vermişimdir"

(Skorer)

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