Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe itirafı: Ordan gelse de gelen teklif ağır bastı

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere'deki günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulut, Fenerbahçe'de olduğu sırada aldığı teklifi itiraf etti.

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe itirafı: Ordan gelse de gelen teklif ağır bastı

Sezon başında İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin başına getirilen ve gösterdiği performansla dikkat çeken teknik direktör Erol Bulut'tan önemli açıklamalar geldi.

Takımı ile orta sıralarda yer alan Bulut, Fenerbahçe'de görev yaptığı döneme dair flaş bir itirafta bulundu.

-Cardiff günlerim çok yoğun geçiyor. Hazırlık kampından döndük orası çok yoğun geçiyor. Champhionship'te yılda 46 maç ve kupa maçları da oluyor. Tempo gerçekten çok yüksek oluyor. Yüksek şiddetli koşu ve sprint sayıları yüksek burada. Türkiye ile farkı o. Önemli olan sürekli maç yaptığın için yüzde yüz olman. Cardiff için son 2 sene çok iyi geçmedi. Bizim gelmemizle ve bir iki transferle heyecan kattık takıma, havayı değiştirdik. Birbirimize daha çok yakınlaştık ve bir olmaya çalıştık. Hedefimiz son 2 seneden daha iyisini yapmak. Benim hedefim takımı ilk 10 sırada tutabilmek. Tabii ki daha iyisi de olabilir.

-Cardiff'ten 3 sene önce de teklif almıştım. O zaman Alanyaspor'daydım. Görüşmeler yaptık ama Fenerbahçe daha ağır bastı. Fenerbahçe'yi seçtim. Bu sene teklif gelince niye olmasın dedim. Avrupa'ya çıkmak hedefimde vardı.

-Yunus Akgün kaliteli bir futbolcu. Adaptasyon süresini geçirecek ve devamını iyi getirecek diye düşünüyorum. Ozan Tufan da adaptasyon sürecini atlattı Hull City'de iyi bir gidişi var.

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