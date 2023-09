Erşat Salihi’den Türk basınına isyan: burada olanları sadece Türk basını görmüyor

Editör: Ersoy Özdem

Irak'ın Kerkük kentinde KDP destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Rahimava bölgesinde bugün öğleden sonra toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı.

KDP'ye bağlı bu guruplar daha sonra Kerkük kent merkezinde güvenlik güçlerine saldırdı.

'ARAP VE KÜRT BASINI BURADA, SADECE TÜRK BASINI İLGİLENMİYOR'

Bu yaşananlar üzerine Irak Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi açıklamalarda bulunurken, Türk medyasına adeta isyan etti.

Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, ‘‘Kerkük’teki kriz an be an büyüyor. Kerkük’ün istikrarı, Irak’ın istikrarı demektir, komşu ülkelerin istikrarı demektir. Maalesef bugün kaos daha da büyüdü. Bu kaosun içerisinde dış güçlerin de parmaklarının olduğu görülmektedir. Özellikle PKK terör örgütünün bu eylemlerin içerisinde parmağının olduğu görülüyor. İranlı silahlı güçlerin de burada olması gösteriyor ki artık Kerkük silahlı güçlerin kontrolüne girecektir. Terör örgütlerinin bu bölgede olması bizim için ciddi bir sıkıntıdır. Arap basını, Kürt basını herkes bu konuyla ilgileniyor. Sadece Türk basını bu konuyla ilgilenmiyor. Kerkük bir Türk şehridir. Sizin de an be an burayla ilgilenmeniz lazımdır’’ dedi.

BAŞBAKAN'DAN KERKÜK'TE OLAY ÇIKARANLARA KARŞI OPERASYON TALİMATI

Olayların ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerine operasyon başlatması talimatı verdi.

Sudani'nin Kerkük'ün güvenliğini bozmaya çalışanların hangi taraftan olursa olsun gözaltına alınmasını istediğini aktaran Resul, Başbakan'ın kentte güvenlik güçleri dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

OLAYLARDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Açıklamaya göre, Kerkük'teki siyasi ve toplumsal gruplara da seslenen Sudani, kentte olası bir fitnenin engellenmesi ve Kerkük'ün güvenlik ve istikrarının muhafaza edilmesi için siyasi grupları, üzerlerine düşen rolü üstlenmeye çağırdı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

IRAKLI TÜRKMENLER, KERKÜK’TEKİ ORDU BİNASININ KDP'YE VERİLMESİNE KARŞI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının, Petrol Bakanlığına ait olduğunu ve hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemediklerini söyledi.

Kerkük kentinde güvenliği sağlayan Ortak Operasyonlar Komutanlığı binasının Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla KDP devredilme hazırlıkları, kentteki Türkmen ve Araplar tarafından protesto ediliyor.

ITC Başkanı Turan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi hükümete bağlı güçlerin 16 Ekim 2017'de kente girmesinden sonra Ortak Operasyonlar Komutanlığı olarak kullanılan binanın Kerkük'ün istikrarı, güvenliği ve huzurunun sembolü olduğunu ifade eden Turan, "Kerkük’teki Ortak Operasyonlar Komutanlığı binası Petrol Bakanlığına ait. Hiçbir partinin orayı siyasi faaliyeti için kullanmasını istemiyoruz" dedi.