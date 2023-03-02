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Kerkük'te skandal Türkçe yasağında geri adım. Erşat Salihi duyurdu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştüğünü ve Başbakanın Tükçe'nin resmi dairelerde kullanılması talimatını verdiğini bildirdi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:15
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Kerkük'te Irak'ın skandal Türkçe yasağında geri adım. Erşat Salihi duyurdu

Kerkük'te skandal Türkçe yasağında geri adım. Erşat Salihi duyurdu
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Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğinden Kerkük Valiliğine gönderilen yazıya göre, kentteki resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçe kullanılacak.

Karara, kentte yoğun yaşayan Türkmenler tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosundan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetince Kerkük Valiliğine gönderilen kararın reddedildiği belirtildi.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılan açıklamada, kararın iptal edilmesi istendi.

KERKÜK’TE TÜRKMENCE YOK SAYILDI

Irak Meclisi Türkmen Grubunca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayıldığı kararın, anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan'a “Türkmen dilinin de Kerkük’teki resmi yazışmalarda kullanılması” için talimat vermesi çağrısından bulunuldu.

BAŞBAKAN MUHAMMED ŞIYA ES-SUDANI TALİMAT VERDİ

Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi yeni kararı sosyal medyadan duyurdu:

Irak Başbakanı ile görüşmemizde, Türkçe dilinin resmi olarak kullanılması gerektiğini vurguladık. Kendileri de Türkçe dilinin resmi dil olduğunu ve resmi dairelerde kullanılması talimatını vermiş oldular.

TÜRKİYE'DEN IRAK'A ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirmesinin ardından Irak makamlarına bu kararın süratle gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince alınan bir kararla, Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımına kısıtlama getirildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Bu kararın Irak'ın kurucu ve asli unsurlarından olan Türkmenlerin temel haklarının ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Aynı zamanda Irak Anayasası'ndaki hükümlerle de açıkça çelişmektedir. Nitekim, Anayasa'nın dördüncü maddesi, Türkmenlerin nüfus yoğunluğunu oluşturduğu idari birimlerde Türkmencenin resmi dil olduğu hükmünü amirdir. Keza Irak Anayasası'nın 125. maddesi de Anayasa'nın, Irak'ı oluşturan tüm bileşenlerin idari ve kültürel haklarını teminat altına aldığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın ve Kerkük Vilayetinin ana unsurlarından olan Türkmenlerin hak ve hassasiyetlerini göz ardı eden bu tür adımların Kerkük’te barış içinde bir arada yaşama kültürünün tesis edilmesine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, "Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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