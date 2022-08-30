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Avrupa'nın dev kulübü Ersin Destanoğlu'nu istiyor. İngiliz basını duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu, Hollanda ligi ekibi Ajax'ın istediği iddia edildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:45
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Ersin Destanoğlu'nu Hollanda Ligi'nin dev ekibi Ajax'ın istediği iddia edildi

Avrupa'nın dev kulübü Ersin Destanoğlu'nu istiyor. İngiliz basını duyurdu
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir genç yıldıza daha talip çıktı.

İngiliz basınından Talksport'un haberine göre; Andre Onana ile yollarını ayıran ve takıma yeni bir kaleci kazandırmak isteyen Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklifte bulundu.

Haberde Beşiktaş ile Ajax arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu kariyerinde çıktığı 142 maçta 46 kez kalesini gole kapattı.

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