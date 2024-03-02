'Erteleme davranışı'nı anlattı ortalık yıkıldı. Bu pisikoloğa gitmek için herkes hasta oluyor

Sosyal medyadan psikolojik konulara dair yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Psikolog Ayşe Özyürek, son gönderisinde erteleme davranışını anlattı.

Fenomene dönüşen isim paylaşımında, "Siz de bir işi stresten ağlayacağınız bilseniz dahi son dakikaya bırakıyor musunuz? Cevabınız evetse erteleme davranışına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışı, kontrolü ele alma ihtiyacı, belirsizlik, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu, düşük özgüven, tükenmiş enerji gibi birçok etmenle ilişkili olabilir" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Özyürek erteleme davranışı durumunu tanımladıktan sonra çözüm önerilerini de sundu:

İşi parçalara ayırmak: Büyük ve karmaşık görevleri daha küçük parçalara bölmek, her bir parçayı ayrı ayrı ele almanızı sağlar. Bu şekilde işler daha yönetilebilir hale gelir.

Zaman sınırları koymak: İşlerinizi gerçekçi ve belirgin bir zaman sınırı içinde tamamlamaya çalışın. Bu, motivasyonunuzu artırabilir.

Hayır demeyi öğrenmek: İhtiyacınız olmayan veya üzerinize fazla yük getiren işlere hayır demeyi öğrenin. Bu, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin anlattıklarından önce kıyafet seçimine odaklandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acaba dediklerini dinlediniz mi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Anlattıkları gerçekten faydalı" yorumunu yaptı.

Seçtiği kıyafetlerle vücut hatlarını da göz önüne çıkartan psikolog Ayşe Özyürek'e bekar erkeklerin hastayım diyerek muayene randevu aldığı ileri sürüldü. Özyürek'in randevu defterinin dolu olduğu iddia edildi.