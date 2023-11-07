Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçında 'tiyatro' seyrettik dedi, taraftara seslendi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının hakemine tepki tepki göstermeye devam etti, cuma günkü Konyaspor karşılaşması için camiaya birlik çağrısı yaptı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçında 'tiyatro' seyrettik dedi, taraftara seslendi

Süper Lig'in 11. haftasını Fenerbahçe galibiyetiyle kapayan Trabzonspor'da gözler cuma günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasına çevrildi. Başkan Ertuğrul Doğan da bu mücadelenin önemine yönelik kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Başkan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe karşılaşması için, "Hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik" dedi, şöyle devam etti: "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Biz; camiamızın birlik ve beraberlik içinde olduğunda nelerin üstesinden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu inançla; önümüzdeki süreci kazanacağımız yeni zaferlerle birlikte çok daha güçlü tamamlayacağız."

TRABZON'UN GÜCÜNÜ HİSSETTİRELİM
"Cuma günü oynayacağımız Konyaspor maçında; dolu tribünler önünde Büyük Trabzonspor Taraftarının gücünü hep birlikte yeniden hissettireceğiz. İnanıyoruz ki; sizlerin coşkusu ve desteğiyle birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz. Konyaspor maçında hocamızın dediği gibi; birlikte hücum, birlikte savunma yapacak, futbolcularımıza tam anlamıyla destek olacak ve zaferin yolunu açacağız. Tüm taraftarlarımızı; teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımıza destek olmak için Papara Park’a bekliyoruz. Büyük zaferler; büyük hayallerin ve kararlılığın sonucudur."

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