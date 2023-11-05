Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Utanç verici bir geceydi

Galibiyet sonrası Trabzon'a dönen bordo-mavililerde Asbaşkan Zeyyat Kafkas hakem kararlarına tepki gösterdi.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Utanç verici bir geceydi

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından kente döndü.

Futbolculara eşlik eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gazetecilere, kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Gereken her şeyi Başkanımız söyledi, onun üzerine bir şey söylemeye gerek yok, zaten tüm Türkiye izledi. Gerçekten utanç verici bir geceydi. Yani bize yapılması, başkasına yapılması hiç önemli değil, futbola yakışmayan bir geceydi."

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