Trabzonspor'a akla hayale sığmayacak karşılama

Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçe galibiyetinin ardından kente giden takımlarını boynuna Fenerbahçe atkısı sardıkları koçla karşıladı.

KAYNAK: DHA
Trabzonspor'a akla hayale sığmayacak karşılama

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2'lik skorla yenen Trabzonspor, müsabakanın ardından kente döndü. 26 yıl sonra gelen tarihi zaferi meydanda kutlayan taraftarlar, takımlarına havalimanında sürpriz bir karşılama yaptı.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME YAPTILAR
Yanlarında koç getiren ve Fenerbahçe atkısını koçun boynuna dolayan taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a galibiyet göndermesi yaptı. Trabzon'a saat 02.00 sıralarında ulaşan futbolcular, taraftarların arasından güçlükle geçerek takım otobüsüne bildi. Futbolculardan Mehmet Can Aydın, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdiken sonra kafile havalimanından ayrıldı.

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