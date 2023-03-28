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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara çağrı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu belirterek, camiadan sabır ve destek istedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:28
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Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklama

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara çağrı
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Doğan, kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, dün itibarıyla resmi olarak göreve başladıklarını, kendilerine bu süreçte destek veren, eleştirileriyle yol gösteren camiaya teşekkür ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün bir değerler bütünü olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu bütünün içerisinde İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor, Karadenizgücü, Necmiati ve İdmanyurdu gibi çok sayıda takımımız vardır. Süleyman Rıza Kuğu, Mahmut Goloğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu vardır. Ali Osman Ulusoy ve Rıfat Dedeoğlu ile kurucularımız vardır. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı vardır. Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz, Sadri Şener ve Ahmet Ağaoğlu vardır. Dozer Cemil, Kadir Özcan, Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli ve Güngör Şahinkaya ile birlikte efsane futbolcularımız vardır. 8 şampiyonluk ve diğer kupalarımızın yanında Kıbrıs Barış Kupası vardır. Mustafa Çelik vardır. Mehmet Dalman vardır. Binbaşı Arslan Kulaksız vardır. Eren Bülbül vardır. Kazım Koyuncu vardır." şeklinde görüş belirtti.

Doğan, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bu çatının altında bordo ile maviyiz, iki renk, tek sevdayız. Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de inada sahibiz. Öncelikle sizlerden sabır ve destek istiyorum. Yakında camiamıza açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız."

Trabzonspor'un sağlam bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Doğan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir. Trabzonspor hepimizin ortak tutkusudur. Trabzonspor rahmetli gazeteci Cevat Ocak'ın kitabında ifade ettiği gibi, 'Ona hayat verenlerin hayatıdır.' Bu ilkeden hareketle sözlerime son verirken camiamıza temel ilkemiz olacak, atacağımız her adımda, yapacağımız her işte şeffaflık sözünü veriyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah yardımcımız olsun. Yaşasın Trabzonspor."
(AA)

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