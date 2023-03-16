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Katarlılar Trabzonspor'da seçimin kaderini böyle belirledi. Dubai ve Katar'da neler oldu

Trabzonspor seçimlerinde Katarlıların etkisi ortaya çıktı. Ahmet Ağaoğlu'nun Dubai'deki görüşmesinin detayları ve çarpıcı iddialar dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:46
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Trabzonspor'de Katar gerçeği

Katarlılar Trabzonspor'da seçimin kaderini böyle belirledi. Dubai ve Katar'da neler oldu
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Aday olacağı konuşulan Ahmet Ağaoğlu'nun neden çekildiği belli oldu. Trabzonspor'un ay sonuna kadar 410 milyon TL yaklaşık 20 milyon euro'luk ödemesi var.

Fotospor'un haberine göre Ahmet Ağaoğlu'nun her konuştuğu kişi "Oyum senin" dedi.

Hatta olay öyle bir yere geldi ki, tahmini olarak kongrede oy kullanması beklenen 3-4 bin kişiden en az yüzde 60, 70'inin Ağaoğlu'na oy vereceği gerçeği ortaya çıktı.

Bu yüzden eski başkanlardan Muharrem Usta'nın da yönlendirmesiyle Ağaoğlu Dubai ve Katar'da mali destek aradı.

Hatta QNB ile görüştüğü hatta aradığı mali desteği bulduğu bile iddia edildi. Ancak beklentileri karşılayacak ekonomik gücü olan bir destek çıkmadı

Bu arada Ertuğrul Doğan, Trabzon kanadından genel kurula imza atan üyelerin tümünü yönetimine alıyor. Bu üyelerin hepsi, Doğan’a “seninleyiz” dedi.

Doğan’ın bir yurt dışından bir Katar, bir de Ankara’dan olmak üzere iki yeni yüzü yönetime alacak.

Katar'la ilişkileri olan yeni yüzün Trabzonspor'un bu ülkeden sponsor bulmasında önemli pay sahibi olacağı konuşuluyor.

Trabzon merkezli iki isim de listesinde..

Kaynak: Fotospor

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