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Trabzonspor'da Fatih Terim gelişmesi. Canlı yayında duyurdu

Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor'da yeni başkan bugün belli olurken teknik direktör konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:37
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Fatih Terim Süper Lig'e

Trabzonspor'da Fatih Terim gelişmesi. Canlı yayında duyurdu
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Ağaoğlu yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek. Bordo-mavili ekibin yeni başkanı olacak Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

A Spor'un Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığına göre; Bordo-mavili ekibin yeni yönetimindeki bazı isimler sarı-kırmızılı ekibin efsane ismini takımın başına getirmek istiyor.
TERİM İSMİ VAR
Sosyal medya hesabı aracılığıyla canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, söz konusu gelişmeyi "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz mı? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." sözleriyle duyurdu.

Bir yıldan fazla zamandır takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bordo-mavili ekiple yıllardır ilişkilerinin iyi olması söz konusu iddiaları güçlendirdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Geçen sezon 8 Ocak'ta İstanbul'da oynanan 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor yenilgisi sonrasında Galatasaray'dan ayrılan ve o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in Trabzonspor ile anılması sonrasında efsane teknik adamın ismi sosyal medyada gündem oldu.
Bordo-mavili taraftarlar başarılı teknik adamı takımın başında görmek istediklerini belirtti. 

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