Trabzonspor'da Ağaoğlu aday olursa Ertuğrul Doğan seçime girmeyecek

Trabzonspor camiası Ahmet Ağaoğlu’nun adaylığını açıklamasını bekliyor.

Fotospor'un haberine göre özellikle Katar'a yaptığı ziyaret sırasında QNB'den aldığı destek sayesinde Başkan Ağaoğlu'nun işin ekonomi kısmını da çözmüş olarak adaylığını koyacağını tahmin ediyor.

Camiada ise sürpriz bir iddia var. O İddiaya göre Ağaoğlu başkan adayı olduğun açıkladığı anda, Ertuğrul Doğan adaylıktan çekilecek.

DOĞAN'A DESTEK VAR AMA...

Bu arada Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu’nndan sonra Erdoğan Bayraktar’ın iş adamı oğlu, Abdullah Oğuz Bayraktar, Ertuğrul Doğan’a desteğini açıkladı. Ancak Ağaoğlu aday olursa tüm dengeler değişecek.