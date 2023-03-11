Dünyaca ünlü teknik adam Trabzonspor için İstanbul'a geldi! İmza için tek şartı belli oldu

Bordo Mavililerin 25-26 Mart'taki olağanüstü kongre ile yeni başkanını seçecek Trabzonspor'da yeni başkan ve yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Tüzük gereği söz konusu tarihe kadar bordo-mavili ekipte başkanlık görevinde oturacak olan asbaşkan Ertuğrul Doğan, Karar'ın edindiği bilgiye göre; İngiliz teknik adam Gerrard ile İstanbul'da bir araya gelerek anlaşma zemini aradı.

ETİLER'DE BULUŞTULAR

KARAR'ın özel haberine göre, Ertuğrul Doğan sürpriz bir hamleye imza atarak son olarak İngiliz ekibi Aston Villa'yı çalıştıran İngiliz teknik adam Steven Gerrard ile dün öğlen saatlerinde Zorlu'da bir araya geldi.

TEK ŞART VAR

42 yaşındaki teknik adam Ertuğrul Doğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Doğan ile birlikte Etiler'deki lüks bir restaurantta yemek yedi. Doğan'ın kongreden zaferle ayrılması halinde takımı İngiliz teknik adama emanet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.