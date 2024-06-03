Ertuğrul Sağlam Süper Lig dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Sağlam Süper Lig dedi

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Süper Lig'den transfer yapmak için düğmeye bastı.

Kocaelispor'da önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde, başkanlık görevine getirilmesi beklenen Recep Durul ve ekibi, şimdiden çalışmalara koyuldu.

Transfer konusunda tüm yetkiler Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a verilecek.

9 Haziran Pazar günü yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile birlikte Kocaelispor, kongre sonrası transfer faaliyetlerine başlayacak. Göreve başlamaları halinde vakit kaybetmek istemeyen Başkan Recep Durul ve ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Son iki sezondur forvet pozisyonunda yaşanan sorunları çözmeyi öncelik haline getiren yönetim, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporları doğrultusunda transfer görüşmelerini ilerletiyor.

SÜPER LİG'DEN TRANSFER HEDEFLERİ

Kocaelispor, Süper Lig'de oynayan üç futbolcu ile iletişimini devam ettiriyor. Bu futbolcular arasında, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dört büyük takımdan birinde oynayan bir oyuncu da bulunuyor.

Ayrıca, Kocaelispor'un yabancı bir kaleci transfer etmeyi düşündüğü söyleniyor. Transfer komitesinin listesindeki isimlerin yanı sıra, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın takımda görmek istediği oyuncular da mevcut. Transfer sürecinde son kararı verecek olan Ertuğrul Sağlam, onayı ile transferleri tamamlayacak.

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