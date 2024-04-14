Kocaelispor Giresunspor maçında liste krizi

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasındaki Kocaelispor-Giresunspor maçının son dakikaları, kadroda olmayan bir oyuncunun oynatılması meselesiyle gündeme geldi. Giresunspor, maçın 85. dakikasında üç değişiklik yaparken, 25 numaralı Furkan Arda Kabaca’nın ismi resmi listelerde yer almadığı halde sahaya sürüldü. Maç sonrası, bu durum kulüp yöneticileri ve hakemler arasında tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın sonucunun ve olası hükmen mağlubiyetin akıbeti hafta içinde netleşecek.

''ZATEN KAZANDIĞIMIZ BİR MAÇ. ÇOK DA DÜŞÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL''

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel yaptığı açıklamada, “Durumdan tam olarak haberdar değilim. Listede olmayan bir oyuncunun oynatıldığına dair söylentiler var. Bu bizim kontrolümüz dışında bir olay. Bizim için maç sona erdi. Eğer bir hata yapıldıysa, bu en fazla bize 3-0 hükmen galibiyet olarak döner. Zaten kazanmış olduğumuz bir maçtı, bu yüzden fazla üzerinde durulacak bir konu değil.” ifadelerini kullandı.

''BİZİM VERDİĞİMİZ LİSTEDE ADI VAR, FEDERASYONUN LİSTESİNDE YOK''

Giresunspor teknik direktörü Serhat Güler ise “Şu anda kesinleşmiş bir durum yok. Sportif direktörümüzle görüşmelerimiz sürüyor. Bizim listemizde oyuncunun adı var, ancak federasyonun listesinde yok. Kesin bir şey söylemek için henüz erken.” dedi.