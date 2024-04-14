Kocaelispor Giresunspor maçında liste krizi

Kaynak: İHA
Kocaelispor Giresunspor maçında liste krizi
Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor – Giresunspor mücadelesinde, konuk ekibin kadroda olmayan oyuncuyu oynatması kriz yarattı.

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasındaki Kocaelispor-Giresunspor maçının son dakikaları, kadroda olmayan bir oyuncunun oynatılması meselesiyle gündeme geldi. Giresunspor, maçın 85. dakikasında üç değişiklik yaparken, 25 numaralı Furkan Arda Kabaca’nın ismi resmi listelerde yer almadığı halde sahaya sürüldü. Maç sonrası, bu durum kulüp yöneticileri ve hakemler arasında tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın sonucunun ve olası hükmen mağlubiyetin akıbeti hafta içinde netleşecek.

''ZATEN KAZANDIĞIMIZ BİR MAÇ. ÇOK DA DÜŞÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL''
Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel yaptığı açıklamada, “Durumdan tam olarak haberdar değilim. Listede olmayan bir oyuncunun oynatıldığına dair söylentiler var. Bu bizim kontrolümüz dışında bir olay. Bizim için maç sona erdi. Eğer bir hata yapıldıysa, bu en fazla bize 3-0 hükmen galibiyet olarak döner. Zaten kazanmış olduğumuz bir maçtı, bu yüzden fazla üzerinde durulacak bir konu değil.” ifadelerini kullandı.

''BİZİM VERDİĞİMİZ LİSTEDE ADI VAR, FEDERASYONUN LİSTESİNDE YOK''
Giresunspor teknik direktörü Serhat Güler ise “Şu anda kesinleşmiş bir durum yok. Sportif direktörümüzle görüşmelerimiz sürüyor. Bizim listemizde oyuncunun adı var, ancak federasyonun listesinde yok. Kesin bir şey söylemek için henüz erken.” dedi.

İlgili Haberler
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 8 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı 8 yaralı
Kuryeyiz dediler 3 evi soyup gittiler
Kuryeyiz dediler 3 evi soyup gittiler
Fenerbahçe'nin başardığı ilki Fatih Saboviç açıkladı. İşte gerçek spor kulübü
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması
Tolunay Kafkas'tan VAR hakemine büyük tepki: Pes yani!
Tolunay Kafkas'tan VAR hakemine büyük tepki: Pes yani!
Fenerbahçe rekor kırdı
Fenerbahçe rekor kırdı
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı
Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu! Tarihi başarı
Bayer Leverkusen Bundesliga şampiyonu oldu tarihe geçti! Bayern Münih'in 11 yılllık serisini bitirdi
Son Haberler
Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor Teknoloji
Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü Yerel Haberler
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı Spor
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk? Gündem
AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk?
T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Faturayı kim ödeyecek? Yazarlar
Faturayı kim ödeyecek?
Koray Aydın: İYİ’ler iktidar olacak, Türkiye kazanacak Yazarlar
Koray Aydın: İYİ’ler iktidar olacak, Türkiye kazanacak