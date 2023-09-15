Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 19-23 Ekim'de düzenlenecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvuruları başladı. Başvurular, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

KAYNAK: AA
Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

Erzincan Valiliği, "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvurularının başladığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği işbirliğinde bu yıl beşincisi düzenlenecek festival, 5 gün sürecek.

Türkiye'den ve dünyadan "kurmaca" ve "belgesel" kategorilerinde filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca film gösterileri, atölye çalışmaları, paneller ve konserler de yer alacak.

Çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda 100'ün üzerinde ülkenin ve 3 binin üzerinde filmin başvuru yaptığı festivale bu dönemki başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

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