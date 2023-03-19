Erzincan’da ahır kullanılamaz hale geldi

İHA'nın haberine göre, Erzincan’da bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın merkez mahallelerinden Kavakyolu’nda gece saatlerinde Savaş Akyol’a ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın da içerideki hayvanlar tahliye edilirken alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bitişiğindeki ev ve diğer ahıra sıçramadan yangını kontrol altına aldılar.

Söndürme ve soğutma çalışması yapılan ahır kullanılamaz hale geldi.