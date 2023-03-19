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Erzincan’da ahır kullanılamaz hale geldi

Erzincan’da gece saatlerinde bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:45
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Erzincan’da ahır yangını

Erzincan’da ahır kullanılamaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Erzincan’da bir ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan’ın merkez mahallelerinden Kavakyolu’nda gece saatlerinde Savaş Akyol’a ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın da içerideki hayvanlar tahliye edilirken alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bitişiğindeki ev ve diğer ahıra sıçramadan yangını kontrol altına aldılar.

Söndürme ve soğutma çalışması yapılan ahır kullanılamaz hale geldi.

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