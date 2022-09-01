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Erzincan’da asayiş uygulaması

Erzincan'da polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 780 şahsın sorgulaması yapılırken 366 araca da denetim uygulandı. 

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:08
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Erzincan'da asayiş uygulamalarında 780 şahıs sorgulandı

Erzincan’da asayiş uygulaması
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Erzincan il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması dahilinde Erzincan il genelinde genel asayiş uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda 780 şahsın GBT/KİHBİ/UYAP sorgulaması, 366 aracın denetim ve kontrolü yapılarak: 1 araç sürücüsüne KTK 34/b, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılmasından 888 TL trafik idari para cezası uygulandı.

2 araç sürücüsüne KTK 34/a, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkmaktan 854 TL, 2 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 392 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 48/5, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 1.823 TL, 1 araç sürücüsüne KTK 91, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 196 TL trafik idari para cezası uygulandı. 1 şahsa TCK 179/3, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapıldı.
Uygulamaların sürdürüleceği kaydedildi.

(Kaynak: İHA)

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