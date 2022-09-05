﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine yakın Aslanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.

Yaralı çocuk yakınları tarafından göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.



(Kaynak: İHA)