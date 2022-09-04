4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Misafirlikte dünyaları başlarına yıkıldı

Küçükçekmece’de misafirliğe gittiği akrabasının sokağında, arkadaşlarıyla oyun oynadığı esnada bir aracın altında kalan 6 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak feci şekilde can verdi. Küçük çocuğun oyun oynadığı ve kaza sonrasında annesinin sinir krizi geçirdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:54
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:17
Takip Et

Küçükçekmece’de 6 yaşındaki çocuk aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Misafirlikte dünyaları başlarına yıkıldı
+
Aa
-

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A. akrabaları ile oyun oynamak için sokağa çıktı. 6 yaşındaki Dursun A. sokakta oyun oynarken, henüz bilinmeyen bir şekilde sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.

Anne sinir krizi geçirip bayıldı, çocuk hastanede hayatını kaybetti

Diğer çocuklardan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne sinir krizi geçirip önce şoföre saldırdı, daha sonrada bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun arkadaşlarıyla son oyunu ve kaza anı kamerada

Kazada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Dursun A.’nın arkadaşlarıyla sokakta oynadığı son oyun anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerin devamında ise yaşanan kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

“Misafirliğe geldiler, bu yaşandı”

Halı dükkanında çalışan Yiğit Başar, “Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı” dedi.


Yaşanan kazada polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
4.09.2022 15:33
Çaresizlik çok kötü bir duygu Allah sabır versin demekten başka elden bir şey gelmiyor. Çocukların oyun alanı yok aileler de sürücülerde çok dikkatli olmalı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.