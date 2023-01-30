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Gece vakti ev yangını. Müdahale edildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Sandıkbağı Mahallesinde bulunan bir ev alevler içinde kaldı. Yangın itfaiye ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:48
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Erzincan'da bir evde gece yangın çıktı

Gece vakti ev yangını. Müdahale edildi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Sandıkbağı Mahallesinde bir evde gece henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk olarak çevrede ki vatandaşlar müdahale ederken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Kemaliye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, İlçemiz Sandıkbağı Mahallesinde bir evde gece saatlerinde başlayan yangın; itfaiye ekiplerimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle genel olarak kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın benzer hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur. ifadelerine yer verildi.

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﻿Gece vakti ev yangını. Müdahale edildi
﻿Gece vakti ev yangını. Müdahale edildi
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