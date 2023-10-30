Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Ergenekon Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami P., idaresindeki 24 T 0011 plakalı ticari taksi, Ergenekon Caddesinden gelerek ABC kavşağında sola dönerek Bahçesaray Caddesi istikametine girmek istediği esnada Ahmet Said Mazlum yönetimindeki 34 GFF 021 plakalı motosiklet 138 sokaktan Ergenekon Caddesi istikametine gittiği esnada ABC kavşağına geldiğinde çarpıştı.

Kazada motosikletten yola savrulan Ahmet Said Mazlum (26) ambulansla kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Zeynep Bakar ise yaralandı.

Hastanede tedavisi devam eden Bakar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan ticari taksi sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.