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Minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Erzincan'da seyir halinde olan kamyon ile minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:59
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Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
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Erzincan'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Ersevenler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.K., idaresindeki 28 K 9518 plakalı kamyon ile A.A., yönetimindeki 29 M 0308 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada 1’i ağır toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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