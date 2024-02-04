Erzincanlı Besici İneklerine "Dilber" Şarkısı Dinleterek Süt Verimini Artırıyor

Kaynak: İHA
Erzincanlı Besici İneklerine "Dilber" Şarkısı Dinleterek Süt Verimini Artırıyor
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde besici Baki Kaya, ineklerine "Dilber" şarkısını dinleterek süt verimini artırdığını söylüyor.

Sosyal medyada akım haline gelen "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısını ahırdaki ineklerine dinlediğini ve bunun süt verimini artırdığını belirten Kaya, neşeli tavrıyla vatandaşları tebessüm ettiriyor.

Kış Aylarında Müzikle Motivasyon

Kış aylarında besiciliğin zorluklarını pozitif enerjiyle aşmaya çalışan Kaya, her sabah ahırdaki 20'ye yakın ineğine müzik dinlettiğini söylüyor. Müzikli terapinin ineklerine iyi geldiğini ve süt verimlerini artırdığını belirten Kaya, "Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma da iyi geliyor. Her sabah güne müzikle başlayıp, ineklerime de dinletip onların stresini alıyorum. Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor. Ankara havası, 'Dilber' akımı yapıyoruz. Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum" dedi.

Dilber Şarkısı İneklerin Favorisi

Kaya, son zamanlarda ineklerinin favorisinin "Dilber" şarkısı olduğunu ve bu şarkıyı dinlediklerinde daha sakin ve mutlu olduklarını gözlemlediğini ifade ediyor.

Bilimsel Araştırmalar da Destekliyor

Bazı bilimsel araştırmalar da müziğin hayvanların üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Müzik dinleyen hayvanların daha sakin ve stressiz olduğu, bu durumun da et ve süt verimini artırdığı belirtiliyor.

Baki Kaya'nın uygulaması, müziğin hayvanlar üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteren bir örnek. Bu uygulamanın diğer besiciler tarafından da benimsenmesi, süt veriminde artış sağlayabilir.

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