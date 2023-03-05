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Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına ile kar yağışı etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına, soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 12:20
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Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına ile kar yağışı etkili oluyor
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Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Erzurum'da sıfır, Ardahan ve Kars'ta 1, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ardahan da soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında bulunuyor.

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler karla beyaza bürünürken, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından özellikle yüksek noktalar beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile beraber buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

(Kaynak: AA)

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