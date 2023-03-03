Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek

9- ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) rüzgar beklenmektedir.

AMASYA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

