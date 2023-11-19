Erzurum’da 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Erzurum’a bağlı Ilıca ve Tortum ilçelerinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Erzurum’da 2 ayrı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Ilıca’da Yaşar K. kontrolündeki 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Dadaşkent mevkisinde refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Yaşar K.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tortum ilçesinde ise; nohut yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. . Azerbaycan uyruklu V. N. (37) kullandığı 35 ZA 114 nohut yüklü tır, Oltu-Tortum karayolunda Aksu Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere ardından da yol kenarına devrildi.

Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından Tortum Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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