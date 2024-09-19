Alkol dolduran hemşireye çakmakla şaka yapmak istedi

Kaynak: İHA
Alkol dolduran hemşireye çakmakla şaka yapmak istedi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde üç yıl önce alkol dolumu sırasında çıkan yangında yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı, hemşire Önder E.’nin çakmakla yangına sebep olduğunu belirtti.

Çalıştığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, üç yıl önce alkol dolumu yaptığı sırada yangın çıkması sonucu ciddi yaralar alan hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı, o anda yanlarında bulunan hemşire Önder E.'nin alkol dolumu yapılırken çakmakla şaka yapmaya çalışması sonucu yangına sebep olduğunu belirtti. Devam eden davada önemli gelişmeler yaşandı. Önder E. hakkında “taksirle birden fazla kişiyi yaralama” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olayın ardından uzun süre tedavi gören hemşire Gizem Elif Türk, mahkemede verdiği ifadede yaşadığı acıları anlattı. Türk, “Yanıkların yanı sıra çok büyük acılar çektim. Eğer iftira atacak olsam, Yılmaz abiye de suç atardım. Yaşadığım acıları bir ben biliyorum. Önder E.'yi uyardım, ‘abi yapma’ dedim. Ancak dinlemedi” şeklinde konuştu.

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