Erzurum'da iki belediye otobüsü çarpıştı. Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde, şehir içi yolcu taşıyan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzurum'da iki belediye otobüsü çarpıştı. Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 16.00 sularında Şıh Köyü Caddesi'nde gerçekleşti. Yusuf Öztürk'ün yönetimindeki 25 H 0074 plakalı halk otobüsü, ara yoldan çıkan minibüse çarpmamak için sürücüsünün ani fren yapması sonucu, ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ayhan Çiftçi tarafından kullanılan 25 DM 201 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, halk otobüsünün arka camı ile belediyeye ait otobüsün ön camı kırıldı. Kazadan etkilenen 15 kişi, hafif yaralarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanelerine ambulanslarla taşındı.

Kaza nedeniyle Şıh Köyü Caddesi'nde bir süre ulaşım aksamıştır. Trafik ekiplerinin inceleme yapmasının ardından cadde tekrar ulaşıma açılmıştır.

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