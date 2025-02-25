Eş başkanlık sistemi niçin kaldırılmıyor?!

Türkiye’de “başkanlık”ta iki ayrı sistem var. Başkanlık ve bir de eş başkanlık.

Bir kanun herkes için çıkması gerek.

PKK’nin başı Abdullah Öcalan böyle bir sistem kurulmasını buyurdular, Ankara hiç ikiletmeden emriniz olur, de ve kanun çıkardı. (Eş başkanlık sistemini Abdullah Öcalan da Avrupa’dan aldı. Avrupa’nın sol ve çoklukla feminizmi öne çıkaran partiler uyguluyorlar.)

Türkiye’de kadın-erkek ayırımı yoktur. Halka kendisini kabul ettiren her kadın parti başkanı da oluyor, başbakan da.

Bizde bu kanun sadece parti genel başkanlığı için. Ama, PKK uzantıları, bütün kuruluşlar için eş başkanlığı kanun dışı kullanıyorlar. PKK ile aynı çizgide yürüyen sol kuruluşlar da Abdullah Öcalan’ın buyruğuna uyuyorlar, eş başkanlık sistemini kendi bünyelerinde uyguluyorlar.

Madem, PKK’ya karşı amansız bir mücadeleye girildi, o zaman, Türkiye’de sistemi bozan, insanları şüpheye düşüren iki ayrı yönetimi akla getiren, daha da ötesi, halkımıza nerede yaşıyoruz biz dedirten, eş başkanlık kanunu lağvedilmeli, yok eğer uygulanacaksa bütün kuruluşlar için uygulanmalıdır. Bu da mümkün olamayacağına göre ayrı devlet, ayrı ülke görüntüsü veren eş başkanlık sistemi kesinlikle kaldırılmalıdır!

Bu meseleyi daha önce ayrıntılı yazdık.

(https://www.yenicaggazetesi.com.tr/demlikciler-devlet-icinde-devlet-yolunda-786383h.htm)

“DEM’likçiler, devlet içinde devlet yolunda...” başlıklı yazımızda yer alan Abdullah Öcalan’ın “Çözüm=Çözülme” döneminde, İmralı’ya gidip gelen o zamanki PKK/HDP milletvekillerine eş başkanlık buyruğunu tekrar hatırlatacağım:

“A. Öcalan: ... Bu kadın kotası yanlış kavranıyor. Burjuva kapitalistleri gibi ifade ediliyor. Biz eşbaşkanlık sistemini getiriyoruz. Artık kota anlamsızdır. Çünkü tam eşitliği sağlamış oluyoruz. Eşbaşkanlık hızla hayata geçirilmeli. Eşbaşkanlık kadın ve erkek özgürlüğünü muazzam çözen bir şey. Bunu anlamanız lazım. Başbakan bile bunu yasallaştırdı (Tam bu sırada Sırrı’ya dönerek kahkaha atmaya başladı). Sayın Süreyya, siz bunu televizyonda çok iyi anlattınız. Onlar eşbaşkan deyince bir başka erkek aramaya başlıyorlar. (Yine kahkahayla gülmeye devam etti) Yahu hiç öyle olur mu? Haşa, homoseksüel birliktelik gibi olur bu. Bu sistemi doğru işletmek lazım. Türkiye’ye muazzam bir katkı sağlar ve adaylık sorunlarını da çözer...” (9 Kasım 2013)” (Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları), s. 172)

Abdullah Öcalan, bu eş başkanlığı Türkiye’de PKK uzantısı siyasî parti için istediği gibi Kandil’deki PKK için de istiyor. HDP’den Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan’ın bir İmralı’ya gidişlerinde onlara buyuruyor:

“Beş sayfalık yeni bir mektup yazdım. Bir de kısa bir ek yazacağım, hemen Kandil’e götürürsünüz. İki gün içinde de bana cevabını yazsınlar, getirirsiniz. Çabuk hareket edin.

Mektup da yazdım, yeniden organizasyona gidebilirler. Başkanlık Konseyi için Cuma, Ali Haydar sağlıkları yetiyorsa çalışırlar. Hepsinde eşbaşkanlık olur.” (İmralı Notları, s. 57-58)

“Cuma” dediği Cemil Bayık, “Ali Haydar” dediği Ali Haydar Kaytan. Ali Haydar, 2021’de Kuzey Irak’ta “etkisiz” hâle getirilmiş.

Danıştay, PKK uzantılarının belediyelerde uyguladığı eş başkanlık sistemini hukuka aykırı olduğu hükmünü vermişti.

Ama bu sistem PKK uzantısı partilerde başkanlıklarında uygulanıyor. Çelişki değil mi?

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 15’inci maddesine, 2014’te, eş başkanlık kanunu ekleniyor:

“Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kişiden fazla olmamak kaydıyla eş genel başkanlık sistemini uygulayabilirler. Eş genel başkanlar, bu Kanunda genel başkan için öngörülen hükümlere tabidir.”

Tarihe dikkat… Tam da Çözüm=Çözülme” dönemi. Taviz üzerine taviz. PKK ne derse o!

Madem PKK’yla amansız mücadeleye girildi, üstelik, Türkiye içinde silahlılar bertaraf edildi, PKK’nın kanunu eş başkanlık da kaldırılmalıdır.

Neresinden bakarsanız bakın, PKK uzantısı partilerde eş başkanlık ayrı yönetmeyi gösteriyor, insan zihnini karıştırıyor, bir başka ülke mi var, dedirtiyor.

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Şu gerçeği de bilelim... Abdullah Öcalan’dan PKK’yı bitirmesinin istenmesi mantık dışı. PKK/HDP’lilere 2013-2014 arasında, “Çözüm=Çözülme” döneminde verdiğin emirlerin tam tersini vereceksin, demek mümkün mü?! Hadi silahı bırakın, dedi... Akıl var, mantık var. Adam hapiste. Neye yarar bu buyruk?!

Hapisten çıkartırsın, Kandil’e gönderirsin... Silahı bırakmalarını ancak o zaman isteyebilirsiniz.

Bu da olmayacağına göre...

Mücadele tek yol.

PKK’nın kazancı görülen ne varsa yok edilmelidir.

Başta eş başkanlık kanunu kaldırılmalıdır.

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Etnisite varsa talepler de vardır, denecek yine...

Talepler siyasî zeminde değil; ilmî zeminde ele alınır.