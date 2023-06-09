Esad Erdoğan’a nispet için her gece Şam sokaklarına çıkıyor

İşe yaramayan Suriyelileri Türkiye'ye gönderen Beşar Esad, şimdi her gün Şam sokaklarında Erdoğan'a nispet yapıyor.

Esad Erdoğan’a nispet için her gece Şam sokaklarına çıkıyor

Editör: İsa KARAARSLAN

İç savaşın devam ettiği iddia edilen Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, çocuklarıyla birlikte Suriye sokaklarında görüntülendi.

Türkiye'nin bir "sığınmacı cenneti" olmasının ardından Esad ve ailesinin sokaklarda dürüm yiyerek ülkesinin keyfini çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın bu duruma Twitter hesabından "Suriye lideri Esad ailesi ile beraber sokaklarda dürüm yiyerek ülkesinin keyfini çıkarıyor. Oysa Türk insanı milyonlarca sığınmacı ve kaçak göçmenin getirdiği doğrudan ve dolaylı sorunlar sebebi ile ekonomik ve sosyal eziyet çekiyor… Bu kabul edilemez ve sürdürülemez bir durum." diyerek tepki gösterdi.
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