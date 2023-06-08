Esad savaş var denilen ülkesinin sokaklarında dürüm yiyerek gezdi. Milyonlarca Suriyeli ise Türkiye'de cirit atıyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, çocuklarıyla birlikte Suriye sokaklarında görüntülendi.

'Savaş var' denilerek binlerce Suriyelinin ülkemize doldurulması ve ülkemizin sığınmacı ülkesine dönüştürülmesinin ardından Esad ve ailesinin sokaklarda dürüm yiyerek ülkesinin keyfini çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın bu duruma sosyal medya hesabından "Suriye lideri Esad ailesi ile beraber sokaklarda dürüm yiyerek ülkesinin keyfini çıkarıyor. Oysa Türk insanı milyonlarca sığınmacı ve kaçak göçmenin getirdiği doğrudan ve dolaylı sorunlar sebebi ile ekonomik ve sosyal eziyet çekiyor… Bu kabul edilemez ve sürdürülemez bir durum." diyerek tepki gösterdi.

Aynı duruma tepki gösteren bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Esad eğleniyor. Esad mutlu. Arkasına Rusya ve İran'ı aldı. Cihatçıları İdlib'e tıktı. Milyonlarca muhalifinin tüm sorumluluğunu da Türkiye'ye yıktı. Şimdi keyif yapıyor." ifadelerini kullandı.