Suriyeli’nin ‘biz her yeri almaya devam edeceğiz’ sözleri kavga çıkardı. Bu tehlikeye kim dur diyecek?

Sokak röportajında konuşan Türk vatandaşı gencin, Suriyeli bir şahsın arazi satışıyla ilgili söylediklerini aktarması gündem oldu.

Suriyeli’nin ‘biz her yeri almaya devam edeceğiz’ sözleri kavga çıkardı. Bu tehlikeye kim dur diyecek?

Editör: Sami Gürel

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları ülkeyi sığınmacıların cazibe merkezi haline getirirken, ekonomik darboğazla mücadele eden Türk milleti bu duruma tepki göstermeye devam ediyor.

Son dönemde yabancılara arazi satışı konusu sıkça gündeme gelirken, bir sokak röportajında Türk gencinin söyledikleri gündem oldu.

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının yaptığı bir sokak röportajında konuşan genç, "Yalova'da bir Türk'ün arsasını sattığı Suriyeli şunu dedi 'Zaten siz buraları satıyorsunuz, biz her yeri almaya devam edeceğiz.' Bu sözler üzerine kavga çıktı, ama satışlar sürüyor’’ ifadelerini kullandı.

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