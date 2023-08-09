Beşar Esad: Görüşme Erdoğan’ın sunduğu şartlar altında gerçekleşmez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky News Arabia'ya konuşan Esad, "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi konular hakkında da konuştu. Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

‘BÜTÜN MESELE ONLARIN BİZE YAKLAŞIM TARZI’

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir görüşmeye 'kapalı olmadığını' dile getirmişti. "Biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız."

'TÜRKİYE ÇEKİLMEDEN İLİŞKİLER NORMALLEŞMEZ'

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise Esad'ın Erdoğan ile görüşmesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen geri çekilmesi şartına bağlı olduğunu yinelemiş, "Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Mikdad, "Türkiye, Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkiler normalleşmez" demişti.