Beşar Esad: Görüşme Erdoğan’ın sunduğu şartlar altında gerçekleşmez

Suriye Devlet Başkanı Esad verdiği bir röportajda, Türkiye ile görüşmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunduğu şartlar altında olamayacağını açıkladı.

Beşar Esad: Görüşme Erdoğan’ın sunduğu şartlar altında gerçekleşmez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olası görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky News Arabia'ya konuşan Esad, "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi konular hakkında da konuştu. Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

‘BÜTÜN MESELE ONLARIN BİZE YAKLAŞIM TARZI’

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olası bir görüşmeye 'kapalı olmadığını' dile getirmişti. "Biliyorsunuz bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı. Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Yani, sınırlarımızda bu teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? O yüzden de adil yaklaşım arıyoruz. Adil yaklaşım olduğu sürece tüm meseleleri aşarız."

'TÜRKİYE ÇEKİLMEDEN İLİŞKİLER NORMALLEŞMEZ'

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise Esad'ın Erdoğan ile görüşmesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen geri çekilmesi şartına bağlı olduğunu yinelemiş, "Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesiyle mümkün olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Mikdad, "Türkiye, Suriye topraklarını işgal ettiği sürece Ankara ile ilişkiler normalleşmez" demişti.

İlgili Haberler
Erdoğan: Esad ile görüşürüz
Rusya Wagner askerlerinin kontrolünü almak için Beşşar Esad ile görüştü
Esad Erdoğan’a nispet için her gece Şam sokaklarına çıkıyor
Esad savaş var denilen ülkesinin sokaklarında dürüm yiyerek gezdi. Milyonlarca Suriyeli ise Türkiye'de cirit atıyor
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gizemli hepabit Sağlık
Gizemli hepabit
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı Dünya
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak Magazin
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor Dünya
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor Sağlık
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor Spor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü Dünya
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü